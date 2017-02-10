مقتل 7 عناصر من داعش وتدمير مستودع أسلحة بقصف للتحالف شمال غربي كركوك في العراق

darine alameh

مقتل 7 عناصر من داعش وتدمير مستودع أسلحة بقصف للتحالف شمال غربي كركوك في العراق

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