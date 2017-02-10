نائب رئيس الوزراء التركي :الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 نيسان

محمد عمر

نائب رئيس الوزراء التركي :الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 نيسان

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