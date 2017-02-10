وزير الطاقة الإيراني: إيران في المرتبة الرابعة عشر عالمياً في مجال إنتاج الكهرباء

darine alameh

وزير الطاقة الإيراني: إيران في المرتبة الرابعة عشر عالمياً في مجال إنتاج الكهرباء

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