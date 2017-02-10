وصول 58 مختطفاً إلى اللاذقية بعد تحريرهم من المجموعات المسلحة

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- اللواء“الإعلام الحربي”: الطائرات الروسية والسورية تستهدف تلة الـ17 المجاورة لجبل ثردة جنوب دير الزور وتدمر آليتين لـ”داعش
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