5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدف مجموعة من المطاعم في حي الإعلام جنوب غرب بغداد

darine alameh

5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدف مجموعة من المطاعم في حي الإعلام جنوب غرب بغداد

 

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