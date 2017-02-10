BBC :تركيا تنفي طلبها بالخطأ من طائرات روسية قصف موقع قتل فيه جنود أتراك

darine alameh

BBC :تركيا تنفي طلبها بالخطأ من طائرات روسية قصف موقع قتل فيه جنود أتراك

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