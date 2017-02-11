إخلاء سبيل محمد أبو حمد اسماعيل بعد تبرئته من قضية خطف المواطن سعيد ريشا وإبقائه رهن التحقيق لعلاقته بمقل شخص في حي السلم منذ عام

لميا جردلي

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