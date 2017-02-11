إشكال عائلي في البرج الشمالي في صور تخلله إطلاق نار من دون تسجيل إصابات (صوت لبنان 100.5)

أخبار متفرقة
- اللواءزاخاروفا: خصوم ترامب يضعون عصا في عجلة إدارته
- رياضةنصيحة لاصحاب القلوب الضعيفة.. لا تشاهدوا هذا الفيديو والأصابة المرعبة التي تعرض لها لاعب برشلونة!!..
- اللواءوزير الاعلام ملحم الرياشي لـ”الجديد”: قانون الستين معدلا ليس مقبولا لان هناك عوائق كثيرة تواجهه
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام مرياطة زغرتا نقل الى مستشفى الطبي العائلي للمعالجة
- اللواءسقوط قذيفتين مدفعيتين على المنطقة الخضراء في بغداد (العربية)
- اللواءنائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني للـLBCI: الدولة تغطي اكثر من %85 من المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات.
- اللواءتركيا تعتقل شخصين بشبهة التخطيط لهجمات في اوروبا
- اللواء“الدفاع المدني”: إخماد حريق شب داخل سيارة على طريقلناقورة في صور
- رياضةبرشلونة يكتسح الأفيس ويشدد الخناق على ريال مدريد..
- اللواء“أم تي في”: إجراءات أمنية مشددة للجيش على مداخل مخيم عين الحلوة بعد توقيف المدعو محمد حسون والعثور في سيارته على عدد من الأسلحة