إنتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على اللويزة بنتيجة (83-54).

محمّد جابر

إنتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على اللويزة بنتيجة (83-54).

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