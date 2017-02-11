إنتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي على اللويزة بنتيجة (50-36).

محمّد جابر

إنتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي على اللويزة بنتيجة (50-36).

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