“الإعلام الحربي”: سقوط أكثر من 40 قذيفة هاون عند أطراف الفوعة بريف إدلب الشمالي مصدرها مواقع المسلحين بالصواغية المُجاورة

محمّد جابر

“الإعلام الحربي”: سقوط أكثر من 40 قذيفة هاون عند أطراف الفوعة بريف إدلب الشمالي مصدرها مواقع المسلحين بالصواغية المُجاورة

 

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