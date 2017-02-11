الامن التركي يحيل منفذ الاعتداء على ملهى “رينا” باسطنبول الى المحكمة

محمّد جابر

الامن التركي يحيل منفذ الاعتداء على ملهى “رينا” باسطنبول الى المحكمة

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