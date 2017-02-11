الان عون: لمصر علاقات متينة بدول عدة منها لبنان الذي يسعى إلى توطيد العلاقات خاصة مع النظام الجديد في مصر

محمّد جابر

الان عون: لمصر علاقات متينة بدول عدة منها لبنان الذي يسعى إلى توطيد العلاقات خاصة مع النظام الجديد في مصر

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