الجيش أوقف عند حاجزه العسكري عند مدخل مخيم عين الحلوة الناشط الفلسطيني محمد ح. وبحوزته أسلحة حربية (الجديد)

محمّد جابر

الجيش أوقف عند حاجزه العسكري عند مدخل مخيم عين الحلوة الناشط الفلسطيني محمد ح. وبحوزته أسلحة حربية (الجديد)

 

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