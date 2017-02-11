الرئيس العراقي فؤاد معصوم يدعو السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل بأحداث اليوم ومحاسبة المقصّرين

محمّد جابر

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يدعو السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل بأحداث اليوم ومحاسبة المقصّرين

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