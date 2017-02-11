الرئيس العراقي فؤاد معصوم يدعو السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل بأحداث اليوم ومحاسبة المقصّرين

أخبار متفرقة
- لبنانوزيرة الصحة الفرنسية في المختارة
- اللواءالجيش التركي: مقتل جندي تركي وإصابة آخر باشتباكات مع داعش في محيط مدينة الباب السورية
- اللواءإنتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على اللويزة بنتيجة (83-54).
- دولياتتفاصيل اضافية عن الغارات الروسية على الجيش التركي
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- اللواء“مسار برس”: المعارضة السورية تسيطر على دوار تادف على الطرف الجنوبي لمدينة الباب في حلب بعد معارك مع “داعش”.
- اللواء“الإعلام الحربي”: سقوط أكثر من 40 قذيفة هاون عند أطراف الفوعة بريف إدلب الشمالي مصدرها مواقع المسلحين بالصواغية المُجاورة
- اللواءإنتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي على اللويزة بنتيجة (50-36).
- اللواءوهاب عبر “تويتر”: التحريض الطائفي الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس لا يُوصل لمكان وهو مقيت ومرفوض وعلى الجميع السعي لوقفه ومعاقبة المحرضين عليه
- امن وقضائياتهذا ما اعترف به سوري اوقف في صور