الرئيس ميشال عون لقناة الـCBC: نرى في مصر التعددية الثقافية وتعدد المعتقدات هي مصدر غنى لشعوب ومصدر شر وخراب اذا انقسمت على نفسها وتحاربت.

محمّد جابر

الرئيس ميشال عون لقناة الـCBC: نرى في مصر التعددية الثقافية وتعدد المعتقدات هي مصدر غنى لشعوب ومصدر شر وخراب اذا انقسمت على نفسها وتحاربت.

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