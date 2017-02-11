“العربية”: سقوط مزيد من القذائف الصاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد.

محمّد جابر

“العربية”: سقوط مزيد من القذائف الصاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد.

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