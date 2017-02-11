المرعبي: لنهتم بخدمة المواطن والنازح خصوصا في المناطق التي يفوق فيها عدد النازحين عدد اللبنانيين

محمّد جابر

المرعبي: لنهتم بخدمة المواطن والنازح خصوصا في المناطق التي يفوق فيها عدد النازحين عدد اللبنانيين

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