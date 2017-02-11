“الميادين”: توتر في مطار عدن جنوب اليمن مع انتشار قوة أمنية كبيرة وتحليق لمروحيات الأباتشي

محمّد جابر

“الميادين”: توتر في مطار عدن جنوب اليمن مع انتشار قوة أمنية كبيرة وتحليق لمروحيات الأباتشي

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