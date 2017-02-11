النائب عاطف مجدلاني : الحريري متفائل وهو يقوم بكل المساعي للوصل إلى صيغة لقانون إنتخابي ترضي الجميع وان يكون المواطن اللبناني بوضع يختار فيه النائب الذي يريد لا العكس.

لميا جردلي

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