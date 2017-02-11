النائب عمار حوري للـ”LBCI”: كنا من أوائل المرحبين بالتفاهم بين “القوات” و”التيار” ومن الطبيعي أن تقوم تحالفات في كل انتخابات ونحن نرحب بأي التقاء وبأي تخفيف للإحتقان.

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك