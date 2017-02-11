بمناسبة عيد الحب قوى الأمن تطلق هاشتاغ “#تضلو_سوا” للتوعية حول السلامة المرورية واحترام القوانين

محمّد جابر

بمناسبة عيد الحب قوى الأمن تطلق هاشتاغ “#تضلو_سوا” للتوعية حول السلامة المرورية واحترام القوانين

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