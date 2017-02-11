بيان المعارضة السورية: الوفد يضم 21 عضوا يمثلون كافة المكونات العسكرية والمدنية.

محمّد جابر

بيان المعارضة السورية: الوفد يضم 21 عضوا يمثلون كافة المكونات العسكرية والمدنية.

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