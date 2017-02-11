ترامب ينتقد الإستيطان: لا يخدم السلام وأكّد أن قرار نقل السفارة «ليس بالسهل»

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس ان التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية لا يخدم السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين،ودعا إسرائيل للتصرف «بعقلانية فيما يتعلق بالسلام».

وقبل خمسة ايام من استقباله رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ،قال ترامب في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، ان «الأرض المتبقية محدودة، وفي كل مرة يتم استخدام الأرض للمستوطنات تتقلص الارض المتبقية، واعتقد ان توسيع المستوطنات ليس امرا جيدا للسلام». الا انه اضاف «لكننا ندرس كل الخيارات».

واضاف الرئيس الاميركي «انا اريد ان تتصرف اسرائيل بحكمة في عملية السلام بعد كل هذه السنوات الطويلة، وربما تكون هناك امكانية لسلام اكبر بدلا من ان يكون فقط بين الفلسطينيين والاسرائيليين، انا اريد من الطرفين ان يتصرفا بشكل معقول، حيث توجد آفاق جيدة لذلك».

وتحدث عن علاقته باسرائيل وقال:« انا لا اريد ان ادين اسرائيل في فترة رئاستي، انا افهم اسرائيل جيدا واقدرها كثيرا. لقد مر الاسرائيليون باوقات صعبة جدا».

واوضح: «انا اريد سلاما بين اسرائيل والفلسطينيين، واعتقد ان السلام سيكون امرا عظيما بالنسبة لاسرائيل وليس جيدا فحسب».

وفي رد على سؤال حول ما اذا كان يتوجب على الفلسطينيين ان يقدموا تنازلات رد ترامب»لا توجد صفقة جيدة، ان لم تكن جيدة لكل الاطراف. نحن الان نتحدث عن عملية ممتدة لعقود من الزمن واكثر، والناس باتت تعتقد انه من المستحيل التوصل الى اتفاق».

من ناحية ثانية قال ترامب ردا على سؤال حول نقل السفارة الاميركية الى القدس، «أنا أدرس الموضوع، ولنر ما سيحدث»، مضيفا «هذا ليس قرارا سهلا، (…) أنا أفكر به بشكل جدي جدا».

وقال ترامب «السفارة ليست قرارا سهلا. من الواضح أنها موجودة هناك لسنوات كثيرة جدا ولا أحد رغب في اتخاذ ذلك القرار. أنا أدرسه بجدية بالغة وسنرى ماذا سيحدث

ويزور نتنياهو الولايات المتحدة الاسبوع المقبل لاجراء محادثات مع الرئيس الاميركي. وكان نتنياهو قال قبل اسبوعين «يجب على السفارة الأميركية أن تكون هنا في القدس»، ودعا الى نقل كل السفارات الاجنبية من تل ابيب الى القدس، وليس السفارة الاميركية وحدها.

وتزايدت التحذيرات مؤخرا من نقل السفارة الاميركية الى القدس وامكانية ان يؤدي هذا الى تعزيز التوترات في الشرق الاوسط والقضاء على ما تبقى من امكانية التوصل الى سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

واعتبر المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان تصريحات ترامب «تجميلية»، مطالباً بأن يكون هناك موقف واضح للادارة الاميركية، وحث اسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

وفي سياق متصل، جنيف قال دبلوماسيون ونشطاء امس في جنيف إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في ٢٧ من شباط من المقرر أيضا أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها.

لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور- حتى أيلول على الأقل- مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الاثنين.

ميدانياً،اعلن نادي الاسير الفلسطيني امس وفاة فلسطيني كان يخضع للعلاج في مستشفى اسرائيلي بعد اصابته بنيران جنود اسرائيليين عند حاجز بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن قبل ثلاثة اشهر.

وذكرت متحدثة باسم النادي ان الشاب محمد عامر الجلاد (٢٤ عاما) توفي امس في مستشفى بيلنسون الاسرائيلي.

وكان اصيب ستة اسرائيليين الخميس بجروح بعد ان اطلق فلسطيني النار على مستوطنين وهاجمهم بسكين في سوق مدينة بيتاح تكفا قرب تل ابيب، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

واكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري اعتقال الفلسطيني البالغ ال١٩ من العمر، وهو يتحدر من قرية بيتا قرب نابلس.

وافادت الشرطة ان الشاب اطلق النار بكل الاتجاهات الا ان سلاحه تعطل، فحاول الفرار بينما المارة يلاحقونه الى ان اوقعوه ارضا، فحضرت الشرطة واقتادته بينما كان السلاح لا يزال معه.

(«اللواء»-وكالات)