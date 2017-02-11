جريح ( م. أ.م ) في حادث سير فجرا امام كاليري شملس في اميون جراء انحراف سيارته وعمل الصليب الاحمر على نقله الى مستشفى الكورة للمعالجة.

أخبار متفرقة
- اللواءجنبلاط عبر تويتر: كثر التنظير من كبار الجهابذة والاساتذة والعلماء حول الدستور في الحلقات المفرغة في زمن العقم الفكري
- حدثهل تذكرون الطفل صاحب الأرجل الأربعة.. هذا ما حل به
- اللواءقرطباوي لـ”صوت لبنان 100.5″: طرح الدائرة الفردية يؤمن العدالة لكن المشكلة في المال السياسي
- تكنولوجيا وموبايلاليكم الميزة الأهم في آيفون الجديد!!
- نجوم وفنحبيب إليسا من جمهور نجوى كرم
- لبنانمجدلاني: لا نقاش داخل تيار المستقبل حول موضوع النسبية الكاملة
- اللواءترو لصوت لبنان (93.3): نحن ضد التمديد ومع اجراء الانتخابات بقانون جديد لكن وفق رؤيتنا ونعمل على اقناع المكونات السياسية بها
- اللواءقتيل و 18 جريح في 11 حادث سير خلال ال 24 ساعة الماضية
- اللواءمجدلاني: تيار “المستقبل” لا يمكن أن برضى بالنسبية الكاملة في ظل السلاح لأنها تعطي صورة غير متجانسة بالنسبة لما يريده الشعب اللبناني وهذا موقف مبدئي وتيار “المستقبل” لن يزيح عنه.
- اللواءمجدلاني: لا فرق بين مجلس الوزراء واللجنة الرباعية التي يتضمنها قوى سياسية تمثل الجميع والمهم هو تصغير وجهات النظر لكن هناك من يريد فرض شروطه وفرض الصيغة التي يريدها لقانون الإنتخاب.