جريح ( م. أ.م ) في حادث سير فجرا امام كاليري شملس في اميون جراء انحراف سيارته وعمل الصليب الاحمر على نقله الى مستشفى الكورة للمعالجة.

لميا جردلي

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