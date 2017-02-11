حريق اندلع داخل سيارة “بي ام” بينما كانت مركونة في موقف “سنتر مسعود”- محيط مدرسة عبرين بطرابلس

محمّد جابر

حريق اندلع داخل سيارة “بي ام” بينما كانت مركونة في موقف “سنتر مسعود”- محيط مدرسة عبرين بطرابلس

 

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