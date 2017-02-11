روحاني: سنجعل واشنطن تندم على لغة التهديد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإيرانيين سيجعلون واشنطن «تندم على لغة التهديد» وذلك على خلفية التوتر بين البلدين بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وصرح روحاني لدى مشاركته في تجمع في الذكرى الـ38 للثورة الإيرانية في طهران «يجب مخاطبة الشعب الايراني باحترام. الشعب الإيراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أيا كان يندم على ذلك».

وأضاف: «مشاركة الملايين رد على أكاذيب المسؤولين الجدد في البيت الأبيض».

وكان الرئيس الأميركي انتقد الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، وفرضت بلاده عقوبات جديدة على طهران بعد قيامها بتجربة صاروخية.

وفي العاصمة الإيرانية، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «الموت لأمريكا»، وداس بعضهم أعلاما أميركية كبيرة حاملين صوراً لترمب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وسخر احد المقربين من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي، في مقابلة نشرت أمس، من الخطوات الدبلوماسية لترامب الذي لم يتمكن، حسب قوله، من «منع البلدان الاوروبية من تعميق علاقاتها مع ايران».

وقال علي اكبر ولايتي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكة «فرانس 24» التلفزيونية، ان ترامب «لم يتمكن من منع البلدان الاوروبية من تعميق علاقاتها مع ايران، ولاسيما فرنسا».

وذكر بأن وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت، قام بزيارة الى ايران في 30 و31 كانون الثاني يرافقه وفد اقتصادي كبير. واضاف ولايتي ان «ترامب خبير في التصريحات المتناقضة. كما لو انه لا يحرص على الاحتفاظ بأصدقائه».

(أ ف ب)