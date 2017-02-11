“صوت لبنان (93.3)”: الملقب ابو موسى يطلق النار على شخص في منطقة التل دون اصابته والجيش تدخل واوقف مطلق النار

محمّد جابر

“صوت لبنان (93.3)”: الملقب ابو موسى يطلق النار على شخص في منطقة التل دون اصابته والجيش تدخل واوقف مطلق النار

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