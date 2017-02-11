عون: الأزمة السورية لن تنتهي من دون حل سياسي والمطلوب العمل على حل الأزمات في سوريا وليبيا وكل الدول التي تعاني من الحروب

محمّد جابر

عون: الأزمة السورية لن تنتهي من دون حل سياسي والمطلوب العمل على حل الأزمات في سوريا وليبيا وكل الدول التي تعاني من الحروب

 

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