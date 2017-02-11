عون: الأزمة السورية لن تنتهي من دون حل سياسي والمطلوب العمل على حل الأزمات في سوريا وليبيا وكل الدول التي تعاني من الحروب

أخبار متفرقة
- اللواءعون: الغاية الأولى الأمن والاستقرار وأي بنود أخرى تأتي عقب تحقيق ذلك
- منوعاتلمرضى “الزهايمر”…هناك امل جديد
- اللواء“الميادين”: توتر في مطار عدن جنوب اليمن مع انتشار قوة أمنية كبيرة وتحليق لمروحيات الأباتشي
- لبنانعون: لحل سياسي للأزمة السوريةوالدول العربية شقيقة
- اللواءعون: طالما هناك أرض محتلة من إسرائيل وطالما أن الجيش ليس قوياً كفاية ليحاربها فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمل سلاح الجيش
- اللواءعون: التكفيريون يعاملون المسيحيين معاملة أرحم قليلا من معاملاتهم مع المسلمين المختلفين معهم.
- اللواءعون: أود أن أؤكد أن التكفيريين ضد المسلمين أيضا وليسوا ضد المسيحيين فحسب.
- اللواءعون: لا مانع لزيارة ايران والازمة السورية لا تحل الا بتسوية سياسية
- اللواءعون: مستعدون لبذل أي دور لحل المشاكل في المنطقة والحفاظ على الأمن والحدود اللبنانية اولويتنا.
- اللواءعون: لم يصل للبنان أي مساعدات في ملف اللاجئين والمساعدات التي تأتي تذهب مباشرةً للاجئين وليس للبنان كدولة.