عون: التكفيريون يعاملون المسيحيين معاملة أرحم قليلا من معاملاتهم مع المسلمين المختلفين معهم.

محمّد جابر

عون: التكفيريون يعاملون المسيحيين معاملة أرحم قليلا من معاملاتهم مع المسلمين المختلفين معهم.

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