عون: الدول العربية هي دول شقيقة، واللبنانيون يتعاونون ضمن الميثاق اللبناني فيما بينهم وحياتنا الوطنية الداخلية تقوم على مواثيق ثابتة.

أخبار متفرقة
- اللواءالرئيس ميشال عون لقناة الـCBC: نرى في مصر التعددية الثقافية وتعدد المعتقدات هي مصدر غنى لشعوب ومصدر شر وخراب اذا انقسمت على نفسها وتحاربت.
- اللواء“الدفاع المدني”: اخماد حريق شب في عمود للإمداد بالطاقة الكهربائية في الحدث
- اللواءآلان عون: رئيس الجمهورية سيزور سوريا إذا استدعى الأمر
- اللواءالتحكم المروري: حركة سير كثيفة على الاوتوستراد الساحلي من نهر الموت باتجاه جونية
- اللواءالان عون: لمصر علاقات متينة بدول عدة منها لبنان الذي يسعى إلى توطيد العلاقات خاصة مع النظام الجديد في مصر
- اللواء“صوت لبنان (93.3)”: الملقب ابو موسى يطلق النار على شخص في منطقة التل دون اصابته والجيش تدخل واوقف مطلق النار
- عربياتمنطاد سعودي لحماية حدود المملكة
- اللواءحريق اندلع داخل سيارة “بي ام” بينما كانت مركونة في موقف “سنتر مسعود”- محيط مدرسة عبرين بطرابلس
- اللواءاستمرار العنف في الكونغو الديمقراطية والامم المتحدة قلقة
- اللواءمصادر الأنباء: اعتماد النسبية ملحوظ في ورقة التفاهم بين التيار وحزب الله