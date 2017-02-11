عون: طالما هناك أرض محتلة من إسرائيل وطالما أن الجيش ليس قوياً كفاية ليحاربها فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمل سلاح الجيش

محمّد جابر

عون: طالما هناك أرض محتلة من إسرائيل وطالما أن الجيش ليس قوياً كفاية ليحاربها فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمل سلاح الجيش

 

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