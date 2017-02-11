عون: لبنان ليس بحاجة الى تأكيد عروبتة ومصر تعرف ذلك منذ النهضة العربية حتى اليوم ولكن هناك شوائب لحقت بالعلاقات – اللبنانية السعودية وقد أزلناها.

محمّد جابر

عون: لبنان ليس بحاجة الى تأكيد عروبتة ومصر تعرف ذلك منذ النهضة العربية حتى اليوم ولكن هناك شوائب لحقت بالعلاقات – اللبنانية السعودية وقد أزلناها.

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