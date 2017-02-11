عون: مستعدون لبذل أي دور لحل المشاكل في المنطقة والحفاظ على الأمن والحدود اللبنانية اولويتنا.

محمّد جابر

عون: مستعدون لبذل أي دور لحل المشاكل في المنطقة والحفاظ على الأمن والحدود اللبنانية اولويتنا.

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