فتح الشام تتقدّم على المعارضة في إدلب وحماه وروايات متناقضة لمقتل الجنودالأتراك

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس إن جماعة جند الأقصى وهي جماعة إسلامية متشددة قوية في سوريا حققت مكاسب سريعة على حساب فصائل أكثر اعتدالا في شمال محافظة حماة وجنوب محافظة إدلب في الأيام الماضية.

وأضاف المرصد أن جند الأقصى التي كانت لها صلات بجبهة فتح الشام(النصرة سابقا) استولت هذا الأسبوع على أسلحة وقواعد من جماعات تنشط تحت لواء الجيش السوري الحر واعتقلت عشرات المقاتلين.

وتدور أكبر معركة بين جماعات الجيش السوري الحر- التي تحالفت مع جماعة أحرار الشام الإسلامية التي تتمتع بنفوذ قوي- وفصائل أخرى أكثر تشددا تحالفت مع جبهة فتح الشام.

وكانت جند الأقصى أعلنت مبايعة فتح الشام في تشرين الأول. غير أن فتح الشام أعلنت الشهر الماضي «عدم تبعية جند الأقصى لجبهة فتح الشام تنظيميا» فيما أرجعته إلى خلافات معها.

وقال المرصد السوري إن مكاسب جند الأقصى أثارت مخاوف من إمكانية أن يستغل النظام السوري وحلفاؤه الروس وجود جماعة متشددة ذريعة لشن هجمات جوية في المنطقة.

وفي السياق،تعهد زعيم تحالف جديد لفصائل إسلامية في سوريا تضم جبهة فتح الشام بتصعيد الهجمات على الجيش السوري وحلفائه المدعومين من إيران بهدف الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال هاشم الشيخ القائد العام لهيئة تحرير الشام التي تشكلت الشهر الماضي في أول حديث مصور بالفيديو له إن التجمع الجديد يسعى إلى «تحرير كافة الأراضي السورية وإلى الحفاظ على وحدتها وعلى هوية شعبها المسلم.»

وأضاف الشيخ «نطمئن أهلنا بأننا سنبدأ مشروعنا هذا بإعادة تنشيط العمل العسكري ضد النظام المجرم وسنغير مجددا على ثكناته ومواقعه ونخوض معركة التحرير من جديد ونعيدها سيرتها الأولى بنصر مؤزر…»

وقال الشيخ إن التحالف الجديد سيشكل «كيانا واحدا» يتصدر العمل العسكري والسياسي للقوات المناهضة للأسد مضيفا أن مساعي السلام الدولية تهدف إلى «إجهاض الثورة» ومكافأة الأسد على «جرائمه» في حق السوريين.

تصريحات متناقضة

من جهة أخرى، صدرت مواقف متناقضة من انقرة وموسكو امس حيال مقتل ثلاثة جنود اتراك في غارة للطيران الروسي في سوريا الخميس.

واكد الكرملين ان الغارة استهدفت «ارهابيين» طبقا لاحداثيات قدمها الاتراك لكن هيئة الاركان التركية سارعت الى التاكيد انها ابلغت الروس بتمركز جنودها في المنطقة. وقتل ثلاثة جنود واصيب 11 اخرون في منطقة الباب في شمال سوريا حيث تنسق موسكو وأنقرة الضربات على الجهاديين بعد اختلاف موقفهما لفترة طويلة في الملف السوري.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «إستند عسكريونا أثناء الغارات على الإرهابيين إلى إحداثيات وفرها شركاؤنا الأتراك. لم يكن مفترضاً تواجد أي جندي تركي في المنطقة المحددة في هذه الإحداثيات».

واضاف بيسكوف «غاب التنسيق في نقل الإحداثيات»، ردا على سؤال حول «خطأ» ارتكبه الأتراك.

وتابع ان «أسباب الحادث واضحة. لا نقاش في ذلك. فالرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قدم تعازيه وأعرب عن الأسف لما جرى».

لكن هيئة الاركان التركية اعلنت مساء امس انها قدمت احداثيات تشير إلى موقع جنودها للجانب الروسي.

وقال الجيش التركي ان «وحداتنا التي اصابتها الطائرات (الروسية) تمركزت في المكان نفسه قبل عشرة ايام».

واضاف انه ابلغ الجانب الروسي بموقع وحداته الاربعاء بعد سقوط قذيفة قربهم. واكدت هيئة الاركان التركية «تم الابلاغ مجددا عن الاحداثيات الخاصة بمواقع وحداتنا الاربعاء الساعة 23:11 للمسؤولين في مركز العمليات في حميميم» في شمال غرب سوريا، حيث لروسيا قاعدة جوية.

وقالت «في الوقت نفسه، دعي الملحق العسكري الروسي في انقرة الى مقر الأركان العامة حيث تم تسليمه باليد الاحداثيات الخاصة بمواقع الجنود بعد ان كان ابلغ عنها في وقت سابق».

وفد موحد

سياسياً، وقبل ١٠ أيام من بدء محادثات جنيف -٤، المزمع عقدها في الـ٢٠ من الشهر الجاري، بدأت الهيئة العليا للمفاوضات السورية امس اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض لبحث مشاركتها في الاجتماعات.

وأكد مسؤول في الائتلاف السوري أن هناك توافقاً بين الائتلاف وهيئة المفاوضات والفصائل العسكرية على تشكيل وفد مفاوض إلى جنيف قادر على تحقيق مطالب الشعب السوري.

من جانبه قال هشام مروة، عضو الائتلاف إنه من المبكر جداً الحديث عن نتائج الاجتماعات ولكن هناك تأكيدات على وجود توافق على الخطوط العريضة لتكوين وفد يشمل جميع المكونات السياسية والثورية.

فيما رشحت معلومات حول اتفاق مبدئي يقضي بالتأكيد على الانتقال السياسي، وتطبيق بنود اجتماع جنيف -١.

وفي وقت سابق أكد رئيس وفد الفصائل السورية بمحادثات أستانا محمد علوش، أن اجتماعاً موسعاً سيضم وفد أستانا والهيئة العليا للمفاوضات، سيعقد في الرياض الجمعة والسبت، لتدارس نتائج مؤتمر أستانا، ووضع أولويات للمرحلة القادمة في العمل وكذلك لبحث دعوة مفاوضات مؤتمر جنيف، والوفد المشارك فيه.

وفي هذا السياق، قال أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف إن هناك «توجها لإشراك ممثل أو اثنين عن منصتي القاهرة وموسكو في وفد المعارضة، الذي نسعى ليعتمد مبدأ المثالثة، أي يتمثل الائتلاف بثلث أعضائه وفصائل أستانا بثلث والهيئة العليا وبالتحديد هيئة التنسيق والمستقلين بثلث».

كما أوضح رمضان أن إشراك منصتي موسكو والقاهرة في الوفد سببه الأساسي «سعينا ليكون وفد المعارضة واحداً موحداً فلا يكون هناك كما المرات السابقة مجموعات أخرى تحت تسمية (جهات استشارية)، على أن يلتزم الممثلون ببيان الرياض ويكونوا جزءا من الوفد الذي ستشكله الهيئة».

وقال: «ما نسعى إليه هو أن يكون هذا الوفد ذا طابع سياسي مع مشاركة فاعلة للقوى العسكرية»، مرجحا أن ترأسه هذه المرة شخصية سياسية بعدما كان يرأس الوفد السابق العميد أسعد الزعبي.

في المقابل، أكّد رئيس المكتب السياسي في تجمع «فاستقم كما أمرت»، زكريا ملاحفجي تمسك الفصائل بتسمية ٩ ممثلين عنها في الوفد المفاوض في جنيف إلى جانب ٦ ممثلين عن القوى السياسية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك خلاف حول رئيس الوفد، وما إذا كان سيكون عسكريا أو سياسيا.

الأسد

في هذا الوقت، رفض الرئيس السوري بشار الاسد اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب اقامة مناطق آمنة للمدنيين داخل سوريا.

وقال الاسد في مقابلة مع موقع «ياهو نيوز» الاخباري نشرت امس «إن المناطق الآمنة للسوريين يمكن أن تحدث فقط عندما يصبح هناك استقرار وأمن وعندما لا يكون هناك إرهابيون وتدفق ودعم لهم من قبل الدول المجاورة والدول الغربية وعندها يمكن أن تكون هناك منطقة آمنة طبيعية وهي بلدنا».

واضاف «إن الأكثر قابلية للحياة والأكثر عملية والأقل كلفة هو أن يكون هناك استقرار وليس مناطق آمنة» مشيرا إلى أنها «ليست فكرة واقعية على الإطلاق».

وقال ان ازمة اللاجئين السوريين «كارثة إنسانية تسبب بها الدعم الغربي لأولئك الإرهابيين بالطبع، والدعم الإقليمي إن هذا لم يحدث بالمصادفة»، مشيرا الى ان كثيرين لم يغادروا سوريا لاسباب امنية فقط.

واضاف الأسد إنه على الولايات المتحدة إذا أرادت أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب ينبغي أن يكون ذلك من خلال حكومته، لأنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهاب في بلد من دون التعاون مع شعبه وحكومته.

وعن آخر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية حول إعدام نظام الأسد للآلاف من معتقلي سجن صيدنايا، قال «من المعيب أن تنشر منظمة العفو الدولية تقريراً من دون دليل على الإطلاق»، مضيفاً «التقارير التي تنشرها المنظمة تضع مصداقيتها موضع الشك، وهي دائماً منحازة ومسيسة».

كما قال الاسد ان «ارهابيين» ينشطون بين ملايين اللاجئين السوريين الذي فروا من بلادهم.

وردا على سؤال حول كلام ترامب عن وجود ارهابيين بين اللاجئين، قال الاسد «بالتأكيد، يمكنك أن تجد ذلك على الانترنت، يمكنك أن ترى صور الأشخاص أنفسهم في بعض الحالات، صورا لأولئك الإرهابيين في سوريا يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس، ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموما، نعم، هذا صحيح».

(اللواء-وكالات)