فياض: كلما ابتعدنا عن النسبية وقعنا في الاستنسابية وكل قانون انتخابي يمكن احتساب نتائجه سلفا يبقينا في المعضلة

محمّد جابر

فياض: كلما ابتعدنا عن النسبية وقعنا في الاستنسابية وكل قانون انتخابي يمكن احتساب نتائجه سلفا يبقينا في المعضلة

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