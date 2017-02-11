قتيل و 18 جريح في 11 حادث سير خلال ال 24 ساعة الماضية

أخبار متفرقة
- اللواءمجدلاني: تيار “المستقبل” لا يمكن أن برضى بالنسبية الكاملة في ظل السلاح لأنها تعطي صورة غير متجانسة بالنسبة لما يريده الشعب اللبناني وهذا موقف مبدئي وتيار “المستقبل” لن يزيح عنه.
- اللواءمجدلاني: لا فرق بين مجلس الوزراء واللجنة الرباعية التي يتضمنها قوى سياسية تمثل الجميع والمهم هو تصغير وجهات النظر لكن هناك من يريد فرض شروطه وفرض الصيغة التي يريدها لقانون الإنتخاب.
- اللواءالنائب عاطف مجدلاني : الحريري متفائل وهو يقوم بكل المساعي للوصل إلى صيغة لقانون إنتخابي ترضي الجميع وان يكون المواطن اللبناني بوضع يختار فيه النائب الذي يريد لا العكس.
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- اللواءجريح ( م. أ.م ) في حادث سير فجرا امام كاليري شملس في اميون جراء انحراف سيارته وعمل الصليب الاحمر على نقله الى مستشفى الكورة للمعالجة.
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- اللواءترامب لا يستبعد إصدار مرسوم جديد يتعلق بالهجرة بعد تعليق القضاء لمرسومه الأول