قرطباوي لـ”صوت لبنان 100.5″: طرح الدائرة الفردية يؤمن العدالة لكن المشكلة في المال السياسي

أخبار متفرقة
- تكنولوجيا وموبايلاليكم الميزة الأهم في آيفون الجديد!!
- نجوم وفنحبيب إليسا من جمهور نجوى كرم
- لبنانمجدلاني: لا نقاش داخل تيار المستقبل حول موضوع النسبية الكاملة
- اللواءترو لصوت لبنان (93.3): نحن ضد التمديد ومع اجراء الانتخابات بقانون جديد لكن وفق رؤيتنا ونعمل على اقناع المكونات السياسية بها
- اللواءقتيل و 18 جريح في 11 حادث سير خلال ال 24 ساعة الماضية
- اللواءمجدلاني: تيار “المستقبل” لا يمكن أن برضى بالنسبية الكاملة في ظل السلاح لأنها تعطي صورة غير متجانسة بالنسبة لما يريده الشعب اللبناني وهذا موقف مبدئي وتيار “المستقبل” لن يزيح عنه.
- اللواءمجدلاني: لا فرق بين مجلس الوزراء واللجنة الرباعية التي يتضمنها قوى سياسية تمثل الجميع والمهم هو تصغير وجهات النظر لكن هناك من يريد فرض شروطه وفرض الصيغة التي يريدها لقانون الإنتخاب.
- اللواءالنائب عاطف مجدلاني : الحريري متفائل وهو يقوم بكل المساعي للوصل إلى صيغة لقانون إنتخابي ترضي الجميع وان يكون المواطن اللبناني بوضع يختار فيه النائب الذي يريد لا العكس.
- اللواء191 قتيلا جراء الصقيع والانهيارات الثلجية في افغانستان
- نجوم وفنحسين الديك يتألق في سلسلة حفلاته في أميركا..بالصور