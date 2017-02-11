مجدلاني: تيار “المستقبل” لا يمكن أن برضى بالنسبية الكاملة في ظل السلاح لأنها تعطي صورة غير متجانسة بالنسبة لما يريده الشعب اللبناني وهذا موقف مبدئي وتيار “المستقبل” لن يزيح عنه.

لميا جردلي

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