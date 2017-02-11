مجدلاني: لا فرق بين مجلس الوزراء واللجنة الرباعية التي يتضمنها قوى سياسية تمثل الجميع والمهم هو تصغير وجهات النظر لكن هناك من يريد فرض شروطه وفرض الصيغة التي يريدها لقانون الإنتخاب.

لميا جردلي

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