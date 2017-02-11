“مسار برس”: المعارضة السورية تسيطر على دوار تادف على الطرف الجنوبي لمدينة الباب في حلب بعد معارك مع “داعش”.

محمّد جابر

“مسار برس”: المعارضة السورية تسيطر على دوار تادف على الطرف الجنوبي لمدينة الباب في حلب بعد معارك مع “داعش”.

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