“مسار برس”: مليشيا “حزب الله” تجدد قصف بلدتي مضايا وبقين في ريف دمشق بالمدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة.

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- اللواءالجيش السوري يسيطر بشكل كامل على الطريق بين مدينة الباب والرقة (سبوتنيك)
- اللواءالدفاع الروسية: عملية تحرير بلدة تادف من “داعش” نفذت بدعم جوي من القوات الروسية
- اللواءترامب: قرأت أن بناء الجدار سيكلّف أكثر مما تظن الحكومة في الأساس لكنني لم أشارك بعد في التصميم أو المفاوضات وعندما أفعل سينخفض السعر كثيراً
- اللواءريفي ينفي مشاركة ممثل له في إحتفال السفارة الإيرانية
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- اللواءمحافظ بغداد: مقتل 4 أشخاص وإصابة 320 آخرين بينهم 79 شخص برصاص حي في تظاهرات المنطقة الخضراء
- اللواءمحفوض للـmtv: لو لم يفتح سمير جعجع كوّة في الحائط في موضوع الرئاسة لكنّا ما زلنا لغاية اليوم من دون رئيس.
- اللواءوزير الداخلية: الحملة على الرئيس الحريري مفتعلة وتسيء لاستقرار لبنان باستغلال البعض تفاصيل إدارية روتينية
- اللواءالمشنوق من دار الفتوى: ملزم قانوناً دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط وإذا اتفق على قانون جديد هناك تأجيل تقني للانتخابات