“مسار برس”: مليشيا “حزب الله” تجدد قصف بلدتي مضايا وبقين في ريف دمشق بالمدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة.

محمّد جابر

“مسار برس”: مليشيا “حزب الله” تجدد قصف بلدتي مضايا وبقين في ريف دمشق بالمدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة.

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