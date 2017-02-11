مطار الملك عبدالعزيز في جدة: نشوب حريق في طائرة عراقية بسبب ارتفاع حرارة المكابح

محمّد جابر

مطار الملك عبدالعزيز في جدة: نشوب حريق في طائرة عراقية بسبب ارتفاع حرارة المكابح

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