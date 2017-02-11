نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني للـLBCI: الدولة تغطي اكثر من %85 من المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات.

محمّد جابر

نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني للـLBCI: الدولة تغطي اكثر من %85 من المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات.

تعليقات الفيسبوك