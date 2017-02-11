نائب رئيس الوزراء التركي: لا نسعى أبداً لفرض سلام بالقوة على حساب كرامة الشعب السوري

محمّد جابر

نائب رئيس الوزراء التركي: لا نسعى أبداً لفرض سلام بالقوة على حساب كرامة الشعب السوري

 

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