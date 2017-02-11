وزير الاعلام ملحم الرياشي لـ”الجديد”: قانون الستين معدلا ليس مقبولا لان هناك عوائق كثيرة تواجهه

محمّد جابر

وزير الاعلام ملحم الرياشي لـ”الجديد”: قانون الستين معدلا ليس مقبولا لان هناك عوائق كثيرة تواجهه

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