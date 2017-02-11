يلدريم: بتصويتنا بنعم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة فإننا ننتهي من نظام الوصاية على بلدنا

محمّد جابر

يلدريم: بتصويتنا بنعم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة فإننا ننتهي من نظام الوصاية على بلدنا

 

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