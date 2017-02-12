إخلاء ركاب من مطار هامبورغ في ألمانيا بعد تسرب للغاز أدى لإصابة 50 شخصاً ونقلهم للمستشفى

دلال ديب

إخلاء ركاب من مطار هامبورغ في ألمانيا بعد تسرب للغاز أدى لإصابة 50 شخصاً ونقلهم للمستشفى

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