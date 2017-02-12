اشكال خلال الاعتصام الذي ينفذه أهالي عكار للمطالبة باعادة تشغيل مطار القليعات والقوى الامنية تتدخل

دلال ديب

اشكال خلال الاعتصام الذي ينفذه أهالي عكار للمطالبة باعادة تشغيل مطار القليعات والقوى الامنية تتدخل

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