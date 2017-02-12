الحرة: إصابة أبو بكر البغدادي بجروح بالغة في ضربة جوية على مدينة القائم

darine alameh

الحرة: إصابة أبو بكر البغدادي بجروح بالغة في ضربة جوية على مدينة القائم

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